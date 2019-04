Críticas a Mariano Rajoy por bromear sobre un mecanismo constitucional como la moción de censura

Pablo Iglesias llegará hasta el final con la moción de censura contra Rajoy, con o sin apoyos, porque "en España hace falta alguien que le diga al Partido Popular que hasta aquí". "Si lo que usted me pregunta es si vamos a tirar adelante con la moción de censura aunque no tengamos mayoría absoluta, le digo que sí", aclaraba en laSexta Noche.

Porque mientras el presidente se permitía ironizar desde Bruselas asegurando que él no respondería presentando una moción de censura contra Pablo Iglesias, el líder de Podemos asegura que la situación no está para bromear porque "el país está en una situación de excepcionalidad". "Que bromeé sobre este tema revela que tenemos un presidente que no está a la altura de España", afirma.

Desde el PSOE tampoco ven apropiada la airada reacción de Rajoy, y es que para Patxi López, el problema es muy serio. Sin embargo, también afirma que la estrategia de Iglesias sólo fortalece a los populares.

Y para Ciudadanos, por su parte, quien está jugando de forma grave con la democracia es líder de Podemos. Miguel Gutiérrez cree que “hacer bromas como está haciendo el señor iglesias con la democracia española no es bueno para este país”. Para ellos, se trata de una moción de censura que está avocada al fracaso desde antes de plantearla.