IU cree que si Podemos no se suma al bloque de izquierdas pagará el precio

IU, asegura, está trabajando en un frente a la izquierda del PSOE para tratar de frenar las políticas de ajuste y recorte del PP, algo que solo se puede conseguir desde la unidad, sostiene Centella, quien también quiere recalcar que a nivel orgánico no se está hablando de momento con Podemos. Y no se está haciendo porque, asegura, "Podemos tiene que estructurarse como organización política y es un proceso al que se dedicará a partir del lunes cuando arranque su larguísima asamblea fundacional, que culminará en noviembre". Será entonces cuando decidan si pactan o no con la formación de Cayo Lara.