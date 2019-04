Crece el 'no' a la independencia y se impondría al 'sí' por cuatro puntos

Los contrarios a la independencia representan el 48,5 % de los catalanes y superan por 4,2 puntos a los partidarios de la secesión (44,3 %), ampliando así la distancia respecto al último sondeo de diciembre, en el que las dos opciones estaban en empate técnico, según un sondeo de la Generalitat.

Son datos del barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que indica que, ante la pregunta de si se quiere que Cataluña sea un estado independiente, un 48,5 % de los catalanes dice que 'no' y un 44,3 % que 'sí', mientras que un 5,6 % no lo sabe y un 1,6 % no responde.