Cotino: "Pongo la mano en el fuego por toda mi familia sin ningún problema"

El president de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha asegurado que no conoce a Luis Bárcenas, al que "nunca en la vida le he dado nada, ni yo ni nadie relacionado conmigo", y ha afirmado que pondría "la mano en el fuego por toda mi familia, sin ningún problema".

Cotino ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante la jornada de puertas abiertas que hoy celebran Les Corts y tras conocer que ha sido citado como testigo por el juez Pablo Ruz en el llamado caso Bárcenas, en el que ha sido imputado su sobrino Vicente Cotino por sus presuntas donaciones en negro al PP nacional.

El juez ha citado a Cotino para el 17 de enero a las 12.00 horas, aunque por su condición actual de presidente de Les Corts podrá hacerlo "en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sea miembro".

Juan Cotino ha dicho que acudirá a declarar a la Audiencia Nacional con "toda normalidad" y "como es debido ir. Hay que colaborar con la justicia siempre". "Pondría la mano en el fuego por toda mi familia, sin ningún problema", ha dicho el presidente de Les Corts, quien, preguntado por la imputación de su sobrino, ha dicho que el juez Ruz ha imputado a una serie de empresas "e imputar no es cometer un delito, por lo tanto no saquemos las cosas de su sitio".

Ha explicado que aún no ha recibido la citación, pero cuando tenga que ir a declarar "iré, explicaré lo que me quieran preguntar sin ningún problema. Cuando no hay nada que esconder, las cosas se explican con toda claridad". Cotino ha remitido a su blog y ha dicho que todo lo que en él está expuesto "será exactamente lo mismo que diré a su señoría en la Audiencia Nacional".