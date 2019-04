Cospedal reconoce que el Yak-42 nunca debió despegar

Tras más de hora y media de reunión con Cospedal, los familiares de las víctimas del Yak-42 por fin ven algo de luz al final del túnel. Miguel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, explica que la ministra les ha anunciado "un cambio de criterio".

Porque casi 14 años después, Defensa asume el error a través del dictamen del Consejo de Estado, y es que "si el Ministerio asume que ese accidente se pudo haber evitado, para las familias es oro, oro moral", reconoce Sencianes.

De esta manera, Defensa se compromete a investigar las causas reales del accidente y a intentar localizar los contratos del Yak y de otros aviones que habían tenido quejas, algo en lo que la ministra ha reconocido que va a trabajar.

Lo que no ha habido en la reunión es una disculpa por parte de la ministra, porque "la palabra perdón no ha aparecido en esta reunión", como dicen las víctimas. Ahora esperan que tras esta reunión haya soluciones y no todo se quede en palabras.