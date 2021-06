Surrealista situación la que se ha vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados. La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha acudido a la sede parlamentaria para comparecer ante la comisión de investigación de la 'operación Kitchen'. Sin embargo, al llegar ha descubierto que no había nadie allí. La razón: la comparecencia se había suspendido un poco antes tras conocerse que ha sido citada por el juez instructor como investigada en el caso.

Un hecho que ha provocado su incredulidad y su indignación, pues ha sido una periodista la que ha indicado a la exdirigente popular que la sesión se había aplazado. "¿Cómo que ha sido aplazada? A mí nadie me ha notificado nada", ha señalado Cospedal ante la periodista, que ha explicado que ya estaban informados de que su comparecencia no se iba a llevar a cabo este miércoles, como estaba previsto. "Me alegro mucho que se hayan enterado, pero yo soy la convocada, nadie me ha dicho nada y estoy aquí", ha criticado.

"Me tendrán que decir por qué la han suspendido. Voy a buscar a alguien", ha manifestado la ex secretaria general, que ha insistido, mientras caminaba por el Congreso en busca de un ujier para pedir explicaciones, en que a ella no la ha "desconvocado nadie" y que por tanto ha llegado allí para comparecer: "A las 14:30 horas me he montado en el coche y nadie me ha llamado. No encuentro motivo para aplazar". "Lo encuentro inaudito, yo no he visto una cosa igual", ha denunciado, reiterando la hora a la que se subió al vehículo.

Fuentes parlamentarias del PP han afirmado a laSexta que a Dolores de Cospedal no le ha llegado oficialmente ninguna comunicación de que se iba a desconvocar la comisión, y han precisado que tiene la obligación de venir si no le comunican lo contrario. Asimismo, también han informado de que la exdirigente popular presentará esta tarde una queja a la presidenta de la comisión por no haber recibido esa comunicación; esto es, queja por el trato recibido, falta de información y falta de justificación.

Cospedal ha acabado trasladándose a la sala Cánovas, acompañada de Cuca Gamarra y otras diputadas de la formación, para esperar una respuesta, y ha ido el letrado de la comisión a avisarla de que se le había notificado la suspensión, que fue votada a puerta cerrada en la comisión tras la sesión matinal de comparecencias y los diputados han recibido el aviso a las tres de la tarde, apenas media hora antes del comienzo previsto para comparecencia, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Los servicios jurídicos la habría avisado

Desde el PSOE aseguran que, tras adoptarse la decisión de suspenderse la comparecencia, los servicios jurídicos de la Cámara procedieron a avisar a Cospedal: la llamaron al teléfono de contacto que había facilitado, pero no lo cogió; a las 14.30 horas se contactó con la secretaria, que prometió avisarla, y además se le envió un correo electrónico. La suspensión, propuesta por el PSOE, ha sido avalada por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra.

Los populares sospechan que los socialistas buscan alargar los trabajos de la comisión, y Vox, que ya no estaba en la sala. Los demás grupos sostienen que el cambio de la situación procesal de la exdirigente del PP afecta a la comparecencia y prefieren posponerla. Será la mesa de la comisión la que decida, en su caso, una nueva fecha.

Con la comparecencia de Cospedal este miércoles, la comisión ya sólo tenía pendiente del listado inicial llamar al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy, cuya comparecencia se calculaba para la próxima semana, el 10 de junio. Una vez que se terminen los interrogatorios, la comisión debe aprobar unas conclusiones antes del 30 de junio para después votar el dictamen en el Pleno del Congreso.