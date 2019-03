Cospedal insiste en que se ha demostrado que la reforma de Genova se pagó con dinero A

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no le producen "ninguna preocupación" las declaraciones ante el juez Pablo Ruz del exgerente del partido, Cristóbal Páez, y el arquitecto que reformó la sede del partido, Gonzalo Urquijo. "No me preocupa en absoluto", ha afirmado.

Ruz les ha citado para preguntarles si conocían la existencia en la formación de una "contabilidad paralela o en B" que se habría desarrollado de forma "continua en el tiempo".

El juez llegó a esta conclusión en un auto dictado el pasado 22 de noviembre en el que ponía de relieve, a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

En rueda de prensa en la sede del PP, la secretaria general no ha querido pronunciarse sobre el posible contenido de las declaraciones de Páez y Urquijo, ni sobre las facturas y recibís que figuran en los informes policiales, subrayando que "hay un procedimiento judicial".

No obstante, sí se ha referido al escrito que el PP presentó la semana pasada ante la Fiscalía Anticorrupción para, según ha dicho, "acreditar que toda la obra que se hizo en Génova está en las cuentas oficiales y paga con cheques conformados".

La 'número dos' del PP ha negado que ese escrito critique a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y ha hecho hincapié en que lo que pretende es que los tribunales "tengan un conocimiento completo de toda la verdad". Además, ha defendido que el PP tiene derecho a ir a la Fiscalía "como cualquier persona física o jurídica".

Por otro lado, De Cospedal no ha decidido aún si recurrirá la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, Jesús Yunta, de desestimar la demanda de protección al honor contra Bárcenas.

Según ha dicho, está "terminando de evaluar" con su abogado la conveniencia de recurrir, porque ella está "satisfecha" con el "contenido" de la resolución judicial. La demanda fue desestimada porque la defensa de Cospedal no pudo probar que Bárcenas fuese la fuente que entregó al diario 'El País' los llamados "papeles de Bárcenas".