Cospedal: "Es un disparate que se ponga en tela de juicio a Rajoy por lo que pueda decir Bárcenas"

En una entrevista realizada el pasado jueves, antes de que "El Mundo" haya publicado este domingo unos mensajes telefónicos que supuestamente cruzaron Rajoy y Bárcenas hasta el pasado mes de marzo, Cospedal rechaza aventurar nada sobre la declaración de mañana del extesorero del PP en la Audiencia Nacional.

"No voy a augurar acontecimientos porque no sé lo que va a pasar", dice, pero insiste en que es "un disparate" que se ponga en tela de juicio a Rajoy por lo que pueda decir Bárcenas, que está en la cárcel por un "dinero" que le pertenece "a él". Hay entre los populares, dice su secretaria general, un "gran deseo" de que "esta historia que lleva abierta casi cinco años" -en alusión al caso Gürtel- termine "de una vez por todas", que se sepa "la verdad" y se diluciden las responsabilidades.Y que "las personas que tengan que asumir esas responsabilidades las asuman", añade.

Resta importancia, por otra parte, a las palabras de Esperanza Aguirre instando al partido a adelantarse a la justicia y depurar responsabilidades en los casos de corrupción que le afecten y considera que lo dicho por la presidenta del PP madrileño no difiera en "nada" de lo que ella misma defiende. Y lo que defiende es, apunta, que el PP está "actuando para que se conozca la verdad" y "colaborando con la justicia" para demostrar a los ciudadanos que "no tiene ningún miedo sino más bien todo lo contrario", y quiere que se sepa "con limpieza y con transparencia, lo que pasa en el partido".

"Eso no sólo lo ha dicho Esperanza Aguirre, lo hemos dicho muchos", añade Cospedal, para quien el PP ya se ha adelantado a la justicia en cuestiones como la de hacer públicas sus cuentas "antes de que lo pidiera el juez".

No quiere la secretaria general del PP hacer ninguna suposición sobre la evolución del caso una vez que mañana declare Bárcenas -que primero negó ante el juez una contabilidad B del partido y después dijo lo contrario en una entrevista en El Mundo, que también publicó un supuesto original de sus "papeles"-. Advierte en cualquier caso que "una cosa es quién haya hecho el papel y otra es que el papel sea real y sea veraz"."Hay que distinguir mucho el hecho de que un papel cuente cosas con que ese papel sea verdad", añade.

El Partido Popular, insiste, "va a esperar con mucha tranquilidad", porque es una organización con "una historia muy importante" y cuya dedicación actual es "sacar a España de la crisis". Y por eso, agrega, "lo que no se puede es tratar de enfangar a una cantidad de personas muy importante que está trabajando por España" y "se está dejando la piel" con ese fin, "y desde luego no por motivaciones económicas".

En esta línea, la también presidenta de Castilla-La Mancha y del PP en esa comunidad se niega a "poner en tela de juicio la actuación de personas que ya no están en política y que en su día no tuvieron ninguna tacha de ilegalidad en sus actuaciones". Alude así Cospedal a la publicación de informaciones sobre el supuesto cobro de una comisión en 2007 cuando ella era presidenta del PP regional por un contrato del Ayuntamiento de Toledo cuando era alcalde José Manuel Molina. Eso, ha reiterado, es "rotundamente falso" y "un disparate"; de ahí que haya ampliado su demanda judicial contra Bárcenas, esa persona que "puede ser autor o no, ya veremos lo que dicen los tribunales de unos papeles en los que se hablaba de otros hechos".

Igualmente califica Cospedal de "disparate" que la oposición quiera "colaborar en la estrategia de defensa" de Luis Bárcenas con sus peticiones de comparecencia de Rajoy en el Congreso, una posición la de los otros partidos que califica incluso de "barbaridad".

En este sentido, la 'número dos' del PP defiende la decisión tomada por su grupo en el Congreso -que el jueves rechazó todas las peticiones de comparecencia del presidente y también se negó a que haya sesión de control en el próximo pleno- y cree que su partido ha actuado en esta Cámara "con mucha responsabilidad".

Igualmente califica de "actuación de sainete" la que ha tenido toda la oposición -a excepción de UPyD- al abandonar la ponencia del proyecto de ley de transparencia hasta que Rajoy comparezca por el caso Bárcenas. Se trata de un comportamiento "cínico y muy irresponsable" por parte de los demás partidos según Cospedal, quien al mismo tiempo se plantea "qué ocurre cuando la transparencia se le quiere aplicar a todo el mundo".

Insiste en este sentido en el mensaje que su formación ha dado en los últimos meses, el de que el PP está siendo el partido "más transparente", y en pedir a los demás que hagan públicas sus cuentas y, al PSOE en concreto, que su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé a conocer sus últimas declaraciones de la renta como hizo Rajoy.