Cospedal dice que ella y su marido siempre han actuado "dentro de la legalidad"

En rueda de prensa para presentar la convención que el PP celebrará el próximo fin de semana en Valladolid, De Cospedal ha sido preguntada sobre la investigación de la Fiscalía sobre si Liberbank contrató "en diferido" para unos servicios inexistentes a su esposo.

La Fiscalía General del Estado ha concedido a la de Cantabria la prórroga de seis meses que ésta pidió para seguir tramitando las diligencias de investigación en relación con este asunto, han informado fuentes del Ministerio Público.

"Tanto el señor López del Hierro como yo misma siempre hemos actuado dentro de la legalidad", ha subrayado De Cospedal al ser cuestionada sobre este asunto, para agregar a continuación: "Otros sabrán lo que están haciendo".

No ha querido abundar más, ni siquiera al ser preguntada sobre si veía alguna "mano negra" con el hecho de que haya informaciones que le afectan a ella junto a noticias sobre una supuesta convulsión en el PP. "Ya he dicho lo que tenía que decir y prefiero no profundizar en algunas cosas, que seguramente será mejor", ha zanjado.