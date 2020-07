Los brotes en Lleida, lejos de remitir

El brote en la comarca leridana de Segrià sigue creciendo: la Consellería de Salud de la Generalitat confirmó este martes un total de 83 casos nuevos de coronavirus en esa comarca confinada perimetralmente desde el sábado por el aumento de contagios. En una semana, son ya más de 500. Si las medidas tomadas hasta ahora no surten efecto, la Generalitat no descarta volver a imponer el confinamiento domiciliario a los ciudadanos. "No podemos descartar nada hoy", señaló en rueda de prensa la consellera de Salut, Alba Vergés.