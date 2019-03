Un conseller de Mas levanta la polémica con Valencia y Baleares

A poco más de un mes para las elecciones en Cataluña, las declaraciones del conseller de Justicia de Mas echan más leña al fuego. Germà Gordó aseguraba que "somos sin olvidar el norte de Cataluña, la Franja, Las Islas y el País Valenciano. Porque la construcción de un Estado, no se tiene que hacer olvidando la nación completa".

Una eventual Cataluña independiente en la que se incluiría a los ciudadanos de todos esos territorios. Un proyecto que, para el candidato popular a las elecciones del 27S, sería todo un despropósito. Xavier García Albiol dice que "es una auténtica barbaridad plantear que para finalizar el proyecto de 'països catalans' hace falta incorporar Valencia y Las Baleares. Este lenguaje bélico me produce tristeza y preocupación porque recuerda episodios ocurridos en Europa hace muchos años".

Un debate absurdo, según los socialistas catalanes que, aseguran, no tiene cabida ni razón a día de hoy. Para Miquel Iceta, "es un debate que no tiene mucho sentido si todavía no son capaces de contestar ni cómo se alcalzaría la independencia empear a repartir nacionalidades y carnés de identidad".

Unió también critica las palabras del conseller catalán. "La voluntad de ser nación por parte de las islas y valencia corresponde a ellos, no somos nosotros los catalanes los que tenemos que decidir esta voluntad. son ellos", consideraba Espadaler.

El PP valenciano se pronunciaba sobre el tema, vía comunicado. Lo califican de "afrenta y vergüenza". Su presidenta Isabel Bonig exige a Ximo Puig que pare los pies a los secesionistas catalanes que quieren romper España y arrastrar a la comunidad valenciana al independentismo.

Precisamente, el sábado el presidente valenciano se reunió con Artur Mas durante sus vacaciones en Menorca. Puig le pidió le pidió a su homologo catalán, que reconduzca su deriva soberanista para que cataluña no se independice.