El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado este miércoles que el concepto de "violencia intrafamiliar" puede ser preferible al de "violencia de género" por ser más "representativo", en la medida en que el primero incluye al segundo. En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la ley que ha planteado Vox en Castilla y León para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP, una Ley de Violencia Intrafamiliar que sustituirá a la de Violencia de Género, Aguirre ha señalado que no ve problema en esa denominación.

"La violencia de género es la del hombre contra la mujer, mientras que la violencia intrafamiliar incluye también la que se dirige contra niños o personas mayores. Puede ser más representativa de lo que sucede en nuestra sociedad y, en ese sentido, no veo problema en ampliar el concepto", ha señalado. "Lo importante es tener tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia", ha añadido el consejero andaluz.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, no ha tardado en denunciar las palabras de Aguirre: ha criticado el "negacionismo" que, a su juicio, ha mostrado el gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) en relación a la violencia machista, y ha considerado que esa actitud es "el anticipo de un pacto premeditado" con la "ultraderecha". Espadas ha aseverado desde Twitter que "el negacionismo del gobierno de Moreno Bonilla deja claro que su camino es el del SI a la ultraderecha".

El PSOE carga contra Aguirre: "No es violencia intrafamiliar, es violencia machista, y no vamos a dejar de luchar contra esta lacra"

"Es el anticipo de un pacto premeditado", ha añadido el líder socialista en referencia a esas declaraciones del consejero de Salud, y antes de enfatizar que "no es violencia intrafamiliar, es violencia machista, y desde el PSOE de Andalucía no vamos a dejar de luchar contra esta lacra". Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha afirmado que el consejero de Salud y Familias, al que ha llamado por teléfono, "no se ha explicado bien" y dejará claro que está "absolutamente comprometido en la lucha contra la violencia de género".

Ruiz se ha referido así las declaraciones hechas por Aguirre, razonando que violencia de género y violencia intrafamiliar "son términos completamente distintos", pues hacen referencia a "violencias distintas, porque además está así contemplado también en el Código Penal". Es decir, "la violencia intrafamiliar, como su término indica, es una violencia doméstica", que se circunscribe a la que se ejercen entre "miembros de la familia", mientras que la violencia de género, "evidentemente no se circunscribe al ámbito familiar", sino que "la mayoría de las veces" se ejerce sobre mujeres por "exparejas, en momentos de ruptura", y es también "la violencia sexual" sobre la mujer, tal y como "está reconocido precisamente en Andalucía", y se refiere también a "las víctimas de trata".

"Aguirre está absolutamente implicado con esta cuestión"

En definitiva y según ha insistido Rocío Ruiz, la violencia de genero "es un concepto muchísimo más amplio" y tiene que ver con "toda violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer" y, por eso, la consejera de Igualdad ha "hablado" con Jesús Aguirre, quien le ha asegurado que "va a dar todas las explicaciones, porque yo creo que se ha referido solo al término" de violencia intrafamiliar en referencia solo a "cuando hay relaciones familiares", pues, "por supuesto, la violencia de género supera el ámbito familiar y todos lo sabemos".

En este punto, la consejera de Igualdad ha dicho no tener "ninguna duda de que el consejero (Jesús Aguirre) es una persona absolutamente implicada" en la lucha contra la violencia de género y, por eso, "va a aclarar" lo que ha dicho. Además, para Rocío Ruiz el consejero de Salud ya ha demostrado dicha implicación, pues, de cara a llevar a cabo "políticas transversales" contra la violencia de género a través de los presupuestos andaluces para 2019, "la primera persona" que le dijo que tenía "proyectos desde salud, con proyectos absolutamente pioneros", fue Jesús Aguirre.