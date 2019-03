La consejera de Empleo de Madrid a la socialista Menéndez: "El cuerpo me pide soltarle una fresca"

A MARIÑO NO LE GUSTÓ QUE LE PREGUNTARAN POR EL FRAUDE DE LOS CURSOS

En un momento de la asamblea madrileña Maru Menéndez, portavoz del PSOE, ha criticado al Gobierno de Ignacio González por no haber colaborado con la justicia para esclarecer el fraude de los cursos de formación, que sólo en 2011 costó 4,4 millones de euros a los ciudadanos de la Comunidad. En su contestación, la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, no se cortó: "Es usted una faltona, lo que me pide el cuerpo es soltarle una fresca".