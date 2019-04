¿Ha conseguido Felipe VI renovar la monarquía en su primer año de reinado?

El primer año del reinado de Felipe VI es valorado de forma positiva y favorable por una gran mayoría de los encuestados en sondeos para dos periódicos que incluyen en sus ediciones. La gestión del rey al frente de la Monarquía es aprobada por 81 de cada 100 encuestados, mientras que la de la reina Letizia es aprobada por 74 de cada 100, según un sondeo de Metroscopia para El País realizado los pasados 15 y 16 de junio sobre una muestra de 1.200 personas.



La corona, según la encuesta, proyecta una imagen positiva hacia el exterior para el 78% y negativa para el 19%, contribuye a respaldar el sistema democrático en un momento de crisis para el 70% y no es así para el 25%.



El 66% de los encuestados opina que ejerce sus funciones de forma imparcial y sin partidismos, contra un 26% que no está de acuerdo, y da estabilidad al Estado por encima de los sucesivos cambios de Gobierno para el 63%, mientras que un 32% opina que no.



En un sondeo de GAD3 para ABC un 58,8% de los encuestados valora positivamente el primer año de reinado de Felipe VI, un 11,3% hace una valoración muy positiva, un 13,6% negativa y un 10,6% muy negativa.



La imagen de la monarquía ha mejorado para el 55,7% de los encuestados, ha empeorado para el 13,6% y se mantiene igual para el 29,5%. La decisión de revocar el título de duquesa de Palma a la infanta Cristina es vista de forma positiva por un 43% de los encuestados, bastante positiva por un 40%, bastante negativa por un 2%, porcentaje similar a los que la valoran como muy negativa