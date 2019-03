El Congreso ratifica hoy su rechazo a la consulta en Cataluña

El propio Rajoy expresó su confianza en que el debate de la proposición de ley del Parlamento catalán, que pide la cesión de la competencia para convocar la consulta del 9 de noviembre, sea "clarificador", al tiempo que espera que pueda haber una solución dialogada. "Yo sinceramente espero que sí. No se me ha pasado por la imaginación otra cosa y yo creo que hay que hablar", ha dicho Rajoy. "Diálogo y reforma de la Constitución" es lo que ofrecerá también en el debate el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha anunciado su participación en el pleno.

No obstante y antes de los portavoces, el debate comenzará con la lectura del escrito que el Ejecutivo remitió al Congreso a primeros de marzo para fijar su posición, en el que ya calificó la consulta de "meramente especulativa". Tras la lectura de este documento, los primeros en subir a la tribuna serán los representantes del Parlament -Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA)-, en este caso para defender la legalidad de la consulta y desde la convicción de que un "no dialogante" como el que quieren PP y PSOE "es un no y punto".

No estará el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para apoyar ese argumento porque ha delegado ese papel de asistir al debate en la tribuna de invitados en dos de miembros de su Gobierno: el conseller de la Presidencia, Francesc Homs (CDC), y el de Agricultura, Josep María Pelegrí. Además, se espera la asistencia al debate de los principales portavoces políticos en Cataluña, desde Albert Rivera, de Ciutadans, hasta una delegación del PP catalán, encabezada por su presidenta, Alicia Sánchez Camacho.

Finalmente, no podrá acudir el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que ha tenido que suspender su agenda por prescripción médica, y en su lugar estará con toda probabilidad en la tribuna el diputado Miquel Iceta, junto al portavoz en el Parlament, Maurici Lucena. Todos ellos escucharán también los argumentos de los grupos que en el Congreso apoyan la proposición del Parlamento de Cataluña, como CiU, que por boca de su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, volverá a apostar por el diálogo como única salida para evitar una declaración unilateral de independencia.

La Izquierda Plural, a través del portavoz de ICV, Joan Coscubiela, será el siguiente grupo en pronunciarse a favor de la consulta y del derecho a decidir, argumento que también respaldarán Esquerra Republicana, el BNG, Amaiur, Geroa Bai y Nueva Canarias. Por el contrario, Unión, Progreso y Democracia cree que la única forma de que el nacionalismo catalán dé un "paso atrás" es que reciba "un no tan rotundo en el Congreso" como el que recibió en su día el plan Ibarretxe.