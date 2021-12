Arrancada ya la semana de Navidad, líderes autonómicos y Gobierno central apuran sus planes para conseguir hacer frente a la sexta ola del coronavirus. Entre críticas a la improvisación y desacuerdo en las medidas que se deben adoptar, la Conferencia de Presidentes convocada por el presidente del Gobierno se celebrará este miércoles.

Los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, trasladarán al jefe del Ejecutivo la necesidad de retomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los exteriores como una de las medidas ante el aumento explosivo de casos de coronavirus de los últimos días.

Además, cuatro mandatarios regionales insistirán en la exigencia de un Fondo Covid para el año 2022. Así se han ido pronunciado por el momento estos mandatarios autonómicos. Además plantearán otras reivindicaciones para contener el paso de la variante 'ómicron' en los territorios.

En este contexto, los presidentes de Andalucía y el País Vasco pedirán una Ley Antipandemias, mientras que los de la Comunidad Valenciana y Galicia propondrán unificar el criterio para pedir el Certificado Covid. Por su parte, Cataluña también se ha sumado a Andalucía, Aragón y Murcia y los cuatro mandatarios pedirán en la Conferencia de Presidentes que se vuelva a poner en marcha el año que viene el Fondo Covid para las comunidades autónomas. En el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no cree necesario declarar el estado de alarma o excepción, planteará la revisión de la situación en cuanto a actos multitudinarios.

Este es el posicionamiento de las comunidades autónomas que se han pronunciado sobre la Conferencia de Presidentes:

Andalucía

El Gobierno andaluz afrontará la reunión con una doble exigencia: la elaboración de una Ley de Pandemia, que sirva de marco legal para el conjunto de las comunidades autónomas, y que el Estado vuelva a destinar en 2022 dinero para el llamado Fondo Covid. Además, ha incidido estos días en la petición para que vuelva la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón ha afirmado que la Administración aragonesa "necesitaría una provisión de fondos adicionales por parte del Gobierno de España para hacer frente en 2022 a un COVID-19 todavía extendido" y que traerá como consecuencia el aumento "exponencial" de las listas de espera, un asunto que "habrá que acometer lo antes posible". También ha propuesto, que las medidas contra el COVID-19 deben tener "un basamento científico provinente de la Salud Pública" y se ha preguntado si el pasaporte COVID extendido a todas las actividades que ha solicitado el Ejecutivo aragonés pueda ser "suficiente", reconociendo que antes de Navidad "no es viable la adopción de medidas adicionales", vaticinando las celebraciones navideñas propiciarán el aumento de los contagios. "No sé si es preciso adoptar otras medidas".

Asturias

El Principado abre la puerta a nuevas restricciones y a la aplicación del pasaporte covid aunque sin concretar más después de la reunión de Salud con las consejerías. Precisamente, el mandatario autonómico asturiano, Adrián Barbón, ha dado positivo en Covid-19, aunque ya ha recibido el alta hospitalaria.

Baleares

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, participará en la Conferencia de Presidentes "para defender sus medidas frente a la COVID-19, avaladas, además judicialmente". También la mandataria balear es positivo en Covid-19.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por reflexionar sobre el uso de la mascarilla y volver a generalizarla, así como abordar la situación en los actos multitudinarios de cara a la conferencia de presidentes que tendrá lugar este miércoles. Asimismo, el presidente socialista cree que no será necesario declarar un estado de alarma o excepción.

Cataluña

El Ejecutivo catalán espera que la Conferencia de Presidentes sirva para tratar "conjuntamente" la manera de aplacar el aumento de contagios. En este contexto, fuentes de Presidencia han insistido en la petición de mantener los Fondos Covid en 2022 y han remarcado que es necesario tomar las mejores decisiones posibles y hacerlo "con la máxima coordinación".

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que defenderá un uso generalizado de la mascarilla y "un impulso definitivo a la unificación" del certificado covid en toda España y al respecto ha reclamado a todas las comunidades que rehuyan de "confrontaciones inútiles" y se busque "un espíritu común".

Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este lunes porque, entre las nuevas medidas que se determinen para el conjunto del Estado, se incluya la obligatoriedad general de usar mascarilla en los exteriores, frente a la normativa actual que permite quitarla en el caso de que haya distancia de seguridad entre los viandantes y no haya aglomeraciones. "En este tiempo de aglomeraciones, puede ser un instrumento muy potente; volver a reponer la mascarilla obligatoria en la calle, me parece una medida muy prudente", ha certificado el mandatario gallego, quien ha apostado porque esta medida se extienda hasta finales de enero. Además, también ha puesto encima de la mesa potenciar el uso del certificado covid y valorar la posibilidad de que no haya que esperar seis meses entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Madrid

Es la Comunidad que se ha mostrado más crítica con la gestión del Gobierno central. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladará en la Conferencia de Presidentes el "ejemplo" de la gestión del coronavirus de su Gobierno y vuelve a rechazar que lleven a cabo "más cierres". Así, Ayuso defenderá que todo siga abierto y que no se pida el pasaporte covid.

Murcia

En el caso del Gobierno murciano, fuentes del Ejecutivo regional critican que Sánchez aboque a "17 navidades diferentes". Además, solicitan también el Fondo Covid en 2022 para afrontar el gasto sanitario derivado de la lucha contra el coronavirus.

País Vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha avanzado que trasladará la necesidad de volver a establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, así como la petición de que se reforme la legislación ordinaria estatal a través una Ley Antipandemia.