La comunidad universitaria denuncia que el ahorro del que presume Wert tras su polémica reforma '3+2' no es real

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ LA REFORMA DEL SISTEMA DENOMINADO COLOQUIALMENTE '3+2'

El ahorro para las familias prometido por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la reforma de las universidades no es real. Así lo denuncian los sindicatos de estudiantes y las universidades. Convertir los grados de cuatro años en grados de tres no servirá para ejercer y será obligatorio cursar, además, dos años más de máster, y estos tienen un precio mayor, por lo que el ahorro no existe.