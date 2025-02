Compromís asegura que un testigo sitúa a Mazón a las 19:45 en el CECOPI el día de la DANA: "Podría estar mintiendo a la jueza"

Carlos Mazón podría haber mentido a la jueza de Catarroja sobre la hora a la que llegó al CECOPI. Es lo que ha afirmado Joan Baldoví, portavoz de Compromís, que asegura que su formación cuenta con un testimonio de una persona que sitúa al president valenciano a las 19:45 en en edificio donde se reunía el CECOPI y, por tanto, desbarataría la versión del propio Mazón que asegura que no llegó allí hasta a las 20:28.

Desde el principio, Mazón ha reiterado que el día de la DANA estuvo atendiendo la catástrofe. Y en su última versión, el president valenciano, ha señalado, cuatro meses después y contradictoriamente a lo que ha reiterado en varias ocasiones, que llegó al CECOPI "a las 20:28", para así eludir la responsabilidad que la jueza de Catarroja está atribuyendo a quién indicó qué se debía enviar y cuándo sobre el mensaje de 'Es-Alert' y que acabó mandándose a las 20:11 de la tarde de ese 29 de octubre de 2024.

No obstante, a los múltiples cambios de versión que contradicen su testimonio actual, Compromís ha desvelado una posible prueba de que Carlos Mazón estaba presente en el CECOPI media hora antes de que se enviara la alerta a los valencianos y, por tanto, desacredita la última afirmación del president. Según ha explicado Baldoví a los periodistas reunidos en Les Corts, la formación cuenta con un testimonio de una persona que estaba presente en el CECOPI y que sitúa a Mazón allí a las 19.45 de esa tarde.

"Ayer un medio de comunicación decía que había cuatro personas que afirmaban que el president estaba a las 19:45 al centro de emergencias. Nosotros tenemos también un testimonio que afirma que vio al presidente en el CECOPI a las 19:45", ha desvelado.

Baldoví ha reiterado que se trata de un "testimonio directo" que les ha trasmitido "dos veces" que el Mazón estaba media hora antes de lo que él mismo afirma en el CECOPI. "Si esto es así, tendríamos a un presidente que le está mintiendo a una jueza y por lo tanto, que un president de la Generalitat le mienta a una jueza es de una gravedad insostenible. Un president mintiendo a la justicia", ha aseverado.

Por ello, el portavoz de Compromís ha anunciado que pedirán las imágenesde las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat, lugar donde Mazón asegura que pasó la tarde tras su comida en El Ventorro para comprobar si de verdad estaba presente allí.

Baldoví ha subrayado que Mazón "podría estar mintiendo a la justicia" porque, de momento, "no sabemos qué trayectos hicieron en su coche oficial o todo el registro de llamadas". "No me lo creo. Desde el día siguiente, que acudimos al Centro de Emergencias, estaba más pendiente de derivar su responsabilidad", ha añadido.

"Ni Mazón ni Feijóo están pensando en los valencianos. Mazón está pensando en salvar su propio cuello de una jueza. Esta pensando más en las posibles responsabilidades penales que en la reconstrucción. Y Feijóo lo dijo claro en una entrevista: ellos tomarán la decisión cuan les convenga y no cuando les convenga a los valencianos", ha concluido.