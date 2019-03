¿Cómo piensa desobedecer el Gobierno catalán la resolución del Constitucional?

Antes de empezar el nuevo Pleno de Investidura, el portavoz del PP pide la palabra. Xavier García Albiol quiere que la presidenta del Parlament "haga una manifestación pública de acatamiento de la resolución de TC". Carmen Forcadell esquiva posicionarse ante la decisión del Constitucional y responde que cree que no corresponde porque "no tiene nada que ver con este Pleno".

Pero la vicepresidenta en funciones, no es tan prudente. Neus Munté asegura que "la voluntad política es tirar adelante el mandato del Parlament y la resolución aprobada el lunes". Esa resolución daba 30 días para desarrollar las nuevas leyes al Gobierno de la Generalitat. Y precisamente ese es el problema, como no hay investidura, no hay gobierno.

La propia ley catalana impide a un Govern en funciones presentar proyectos de ley, o dictar decretos. Artur Mar, president en funciones de la Generalitat afirma que "a Cataluña le hace falta un Gobierno definitivo y sin tardar demasiado" porque dice que "las decisiones en Madrid han sido muy rápidas" comparadas con la lentitud que "está teniendo Cataluña para hacer los deberes".

Si una vez haya Gobierno, siguen adelante con esos deberes, será entonces cuando se enfrenten a responsabilidades legales. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del TC, confirma que "la ley se vulnerará cuando se pongan en marcha las medidas de la resolución". De momento, el presidente Rajoy intenta trasladar un mensaje de serenidad. Dice que a día de hoy, no hay razones para adoptar medidas excepcionales.