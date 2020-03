Los pacientes con cáncer son considerados un grupo de riesgo frente al coronavirus. Amalia es una de ellas, tiene cáncer de mama metastásico y por su tratamiento, su sistema inmunitario está deprimido y el riesgo a un contagio es mucho mayor.

"Con cualquier síntoma de fiebre debemos acudir siempre a urgencias. El problema es que con la situación que hay ahora con el Coronavirus nos da un poquito más de respeto el ir al hospital", explica Amalia.

Algunos de los tratamientos que estaba recibiendo se han paralizado; otros, se han tenido que retrasar. "Vimos que se iban anulando pruebas, visitas y tratamientos y quedó la sensación de que nos dejaban de lado, pero esta semana se ha ido normalizando todo".

Estas situaciones que pueden llegar a afectarles, tal y como explica Carmen Yélamos, de la Asociación Española Contra el Cáncer: "Se están produciendo situaciones de mayor malestar psicológico, síntomas de ansiedad en esta primera fase o en estos primeros momentos, mucho miedo al contagio o a complicaciones en la enfermedad como consecuencia del Covid-19".

Ana tiene cáncer de riñón, y también le han recomendado extremar las precauciones. "Que me lave las manos, que tenga el menor contacto posible con la gente, que me ponga la mascarilla, que me quite los zapatos cuando llegue a casa y que tenga unos zapatos para andar".

Además de seguir esas recomendaciones, es importante cuidar la alimentación o hacer ejercicio desde casa. Así lo hacen desde la Asociación Española Contra el Cáncer, que durante estas semanas ofrece actividades a los pacientes de cáncer a través de distintas plataformas.

Unos 800 profesionales, entre psicólogos, terapeutas y oncólogos, ayudan a los pacientes a afrontar su enfermedad. Todo, para minimizar los riesgos y para mantener una actitud positiva en un momento especialmente complicado.