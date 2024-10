La coalición PSOE-Sumar se enfrenta a una "encrucijada de la que puede depender la legislatura". El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha advertido este martes que el PSOE tiene que ser "consciente" de que con la comparecencia que tendrá lugar mañana en la Cámara Baja de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "se puede jugar una parte de la legislatura" y "hay que llegar con propuestas".

Así lo ha indicado Errejón en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde ha avisado de que "estamos en un momento de encrucijada en el que hay que decidir si la vivienda es prioritariamente un negocio o un derecho" y que, en este punto, llega la comparecencia de Rodríguez, que era "necesaria, que nosotros empujamos y por la que nosotros trabajamos".

"La ministra y el PSOE tienen que saber que su Ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura: o se está con los rentitas o se está con el cumplimiento de la Constitución", ha dicho Errejón, añadiendo que "es insostenible permanecer más tiempo con los brazos caídos".

En este sentido, ha alertado de que la ministra de Vivienda no puede llegar a la comparecencia de mañana "con excusas", sino que "tiene que llegar con propuestas". "Si en todas las comparecencias ministeriales estamos muy atentos, en esta vamos a tener toda nuestra atención", ha afirmado.

Errejón ha explicado que le consta que el PSOE "es consciente de la relevancia de esta comparecencia" y ha augurado que, a diferencia de otras comparecencias de ministros de los miércoles en el Congreso, mañana va a haber "mucha gente en los escaños y mirando", por lo que "no va a ser una comparecencia más".

Deseó por ello que Rodríguez "esté a la altura de las circunstancias" y presente propuestas "que no sean ni bromas de mal gusto como pedirle solidaridad a los caseros o hacerles un Bizum, de las que luego se retractan, ni globos sonda". "Las propuestas tienen que ser contundentes: o con la Constitución o con la especulación", ha añadido.

Todavía en materia económica, Errejón ha destacado que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 primero se llega a un acuerdo dentro de la coalición de Gobierno y luego "empezamos a negociar con los grupos".

Sobre las negociaciones en el seno del Ejecutivo, ha destacado que hay un "escollo" que hoy las tiene "paralizadas". Ese "escollo" que le "preocupa", ha declarado, es que Sumar apuesta por "hacer permanentes los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas que solo en el último año proporcionando a las arcas públicas 2.900 millones de euros". "No puede ser", ha asegurado, que las rentas del trabajo contribuyan más que las del capital en el esfuerzo fiscal.

"El impuesto tiene que ser permanente y no una cosa extraordinaria y tiene que ser un impuesto que grave los beneficios extraordinarios de la banca", ha incidido Errejón, señalando que las negociaciones están "encalladas" y "tenemos una posición muy firme: todo lo que no sea justicia fiscal serán recortes".

"Nosotros queremos y el PSOE todavía no está ahí", ha manifestado Errejón, quien ha añadido que el PSOE todavía "no ha dicho que sí" a hacer permanente el citado impuesto. "Mientras no diga que sí es muy difícil que nosotros tengamos acuerdo y le pedimos en todo caso que no se esconda", ha comentado.

Ley de alquileres

En relación con que ERC registre hoy de nuevo junto a otros grupos, entre ellos Sumar, la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, que decayó hace unas semanas por el rechazo de Junts, Errejón ha señalado que esta iniciativa llega con "algunos ajustes para facilitar que haya una mayoría que la apoye".

"Nosotros somos optimistas", ha manifestado Errejón, añadiendo que si se vuelve a presentar hoy es porque tienen una "prudente confianza" en que esta iniciativa pueda "salir adelante". Ha recordado que "queda tiempo" para que llegue al Pleno y ha emplazado a todos los grupos a evitar "estos fraudes que le hacen daño a muchos inquilinos".