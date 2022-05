La Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí', está a un paso de ser efectiva en España. Tras la luz verde del Congreso con 201 votos a favor y 140 en contra, el Proyecto de ley tendrá que pasar por el Senado, donde se prevé que salga airosa.

La ley 'solo sí es sí' ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad, y endurece las penas y el tratamiento de los delitos sexuales, situando el consentimiento expreso como elemento clave para juzgar este tipo de delitos.

El Proyecto, que ha sufrido cambios durante su tramitación en la Cámara Baja, contempla ocho títulos con 62 artículos en los que se regula todo lo relativo a la violencia sexual con el objetivo de garantizar una atención integral a las víctimas.

Fin de la distinción entre abuso y agresión sexual

Con esta nueva ley, el delito de abuso sexual dejará de estar contemplado en el Código Penal. Cualquier delito que entre en este marco será considerado una agresión sexual.

Se aunará así en un solo tipo penal lo que antes se dividía en dos para distinguir el abuso (sin violencia o resistencia de la víctima) de la violación, considerando que todo acto sexual sin consentimiento supone una agresión.

"Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", dicta el texto.

Polémica por el tratamiento de la prostitución

No obstante, la 'ley de solo sí es sí' no ha estado exenta de polémica entre los socios del Gobierno. Durante el trámite parlamentario se han caído del proyecto los artículos que penalizan el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa) tras la aprobación de una enmienda pactada por varios grupos.

Fuerzas como ERC, EH Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP los quisieron suprimir porque defienden la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse. El PSOE, por su parte, retiró una enmienda que iba más allá de la ley al pedir que se castigara a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que hubiera una relación de explotación.

Ante la falta de apoyo de sus socios, el grupo socialista optó por presentar una proposición de ley nueva en la que apuesta directamente por prohibir la prostitución.

En este sentido, la diputada socialista Laura Berja ha criticado que la ley finalmente excluya el castigo al proxenetismo y que su grupo tuviera que retirar la enmienda socialista, en la pasada Comisión de Igualdad, dirigida a abolir la prostitución para que pudiera salir adelante con los apoyos de los socios del Gobierno en el Congreso.

Sí se contempla en el texto legal es el cambio de la Ley General de Publicidad para considerar ilícita cualquier forma de publicidad que contribuya a promover la prostitución. "Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad", señala el artículo 11 del texto.

También se regula la existencia de campañas "de concienciación y sensibilización" destinadas a desincentivar "la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas".

Asimismo, se reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

Penas de multa por difundir imágenes o grabaciones íntimas sin consentimiento

Se considerarán asimismo violencias sexuales aquellas "referidas a la grabación y difusión de imágenes de contenido sexual, denigrante o vejatorio para las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, tomadas con o sin su consentimiento".

Se añade al Código Penal la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido imágenes o grabaciones audiovisuales sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad de esa persona las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento del afectado. Es decir, se incluye el castigo al reenvío de esas imágenes.

Otras medidas

Con las enmiendas incorporadas, la ley del 'solo sí es sí' contempla los siguientes supuestos:

- Reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blindad la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

- Desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.

- Contempla la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

- Se obligará a los agresores sexuales menores a pasar por unos cursos de educación y formación en igualdad y violencia machista.

- Se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, o feminicidio sexual.