Ciudadanos propone un presidente del Congreso temporal hasta que haya jefe del Gobierno

LA FIGURA DEL PRESIDENTE TEMPORAL NO EXISTE EN EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

La primera ronda de conversaciones entre todos los partidos ha dejado una propuesta cuanto menos sorprendente de Ciudadanos. Dice la fuerza naranja que, ante la falta de acuerdo entre PP y PSOE, quiere ser árbitro en las negociaciones. Ciudadanos se ofrece a presidir el Congreso de forma temporal hasta que se despeje la incógnita de la legislatura. La figura del presidente temporal no existe en el reglamento de la cámara. Esto es, no se puede cambiar de presidente si no dimite con anterioridad la persona que ostenta ese cargo.