Por primera vez dos partidos, con opciones de formar gobierno, están a favor de la legalización o regulación de la marihuana, Podemos y Ciudadanos, a ellos se suma IU. Podemos es el más contundente, quieren legalizar la marihuana y el hachís de una forma similar a Uruguay y otros países. Pablo Iglesias asegura que la legalización "ha servido para reducir e incluso acabar con la delincuencia asociada al cannabis y al mismo tiempo para generar impuestos".

Una propuesta casi idéntica a la de Izquierda Unida que ya ha apoyado la legalización de la marihuana en el Congreso. El candidato de esta formación, Alberto Garzón, defiende que las estrategias de prohibición "benefician a las mafias y a determinados sectores que se lucran de este tipo de consumo".

Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, no va tan lejos. Habla de regularizar la marihuana y no de legalizarla y de abrir un debate. Pero de sus palabras se deduce que, en un futuro, la marihuana podría ser tratada como otra droga legal, el alcohol. Rivera dice que "no es un debate de marihuana sí o no, es un debate de cómo regular ese aspecto y cómo hacer que la gente adulta, y no los menores, si lo consumen sepan cómo lo hacen".

Frente a ellos se sitúan El PSOE y el PP. Los socialistas quiere derogar la ley de seguridad ciudadana actual que pone sanciones de 600 a 30.000 euros por consumir o cultivar marihuana, Pero están en contra de legalizar las drogas blandas. El Partido Popular, por su parte, se cierra a todo debate y quiere mantener la ley como hasta ahora.