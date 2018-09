Ciudadanos defiende su retirada de lazos amarillos: "Estamos al lado de los que notan ese desamparo"

Ante los enfrentamientos en las calles de Cataluña a cuenta de los lazos amarillos, Pablo Casado pide recuperar la concordia y hacer frente al intento de desfalco de la soberanía española: "Si aceptáramos someter el progreso a las fracturas identitarias estaríamos traspasando la línea que separa el debate político del fanatismo".

También el PSOE pide calma para volver a la senda de la normalidad y acusa a PP, Ciudadanos y a los independentistas de azuzar la división: "Con el único afán de arañar un voto, están utilizando interesadamente este conflicto, azuzándolo. El sector independentista más radical, hace lo mismo" ha defendido Ander Gil.

La formación naranja insiste en que les preocupa que PSOE y PP compren el marco mental de los separatistas y niega que con la imagen de ellos retirando lazos, Ciudadanos quiera sacar rédito político: "Están notando ese desamparo y esa desprotección y nuestra postura va a ser la de estar al lado de ellos. Hemos quitado lazos porque esas calles son de todos" ha asegurado Begoña Villacís.

Si quisieran obtener provecho, avisa Miquel Iceta en 'El Periódico', sería una irresponsabilidad: "Todos los que buscan rédito del enfrentamiento juegan con fuego". También el PP critica que Rivera solo quiera hacerse la foto: "Yo he retirado lazos amarillos, pero no he ido con una cámara como han hecho otros" ha dicho Teodoro García. E insta a las administraciones a que pongan los medios necesarios para que no existan símbolos de odio.