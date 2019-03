Cifuentes se encuentra en estado grave después de sufrir un accidente de moto

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha resultado herida grave tras sufrir un accidente de moto cuando circulaba por el paseo de la Castellana (Madrid) y permanece ingresada en el hospital La Paz.



Cifuentes, de 49 años, se encuentra en el servicio de urgencias con politraumatismos como consecuencia del siniestro y sufre un traumatismo torácico grave que requiere "intubación oro traqueal", además de precisar "ventilación mecánica".



El doctor Quintana, jefe de guardia del hospital La paz, que ha leído este primer parte médico a los medios de comunicación, ha dicho que la delegada del Gobierno está en la unidad de medicina intensiva "con pronóstico grave".



Preguntado sobre si se teme por su vida, el doctor ha subrayado que "todo paciente que ingresa en intensivos tiene riesgo vital". El doctor ha añadido que todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona la paciente para establecer un nuevo pronóstico, pero parece que no requiere tratamiento quirúrgico.



El suceso ha tenido lugar en el cruce el paseo de la Castellana con la calle del Profesor Waksman, cuando un vehículo de la marca BMW ha chocado con el ciclomotor que conducía la dirigente del PP. Tras el siniestro, la delegada del Gobierno ha sido atendida y trasladada a La Paz.



Según las primeras hipótesis, el turismo giraba desde el paseo de de la Castellana a la citada calle y ha embestido al ciclomotor, que, al parecer, circulaba por el carril-bus, permitido para las motos. Tras el siniestro, se le ha practicado al conductor del turismo la prueba de alcoholemia, que ha dado negativo.



Ante la puerta del centro hospitalario se han congregado numerosos periodistas y hasta allí se han desplazado algunos políticos, como la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su portavoz y consejero de la Presidencia, Salvador Victoria.



Igualmente han acudido al hospital el subdelegado del Gobierno, Manuel Quintanar, el delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Domingo Aguilera.



Nada más conocerse la noticia, han aparecido también numerosas muestras de apoyo para Cifuentes en la red social twitter, de la que la delegada del Gobierno es usuaria habitual, entre ellas del consejero madrileño de Medio Ambiente, Borja Sarasola, del grupo popular y del equipo del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky.



La delegada del Gobierno es miembro del comité de dirección de dirección, del comité ejecutivo y de la junta directiva del PP de Madrid, así como presidenta del comité de Derechos y Garantías.



No es el primer accidente grave de moto que sufre un alto cargo del PP en Madrid. Sobre las nueve de la noche del 30 de agosto de 2011, Manuel Cobo, entonces vicealcalde en el Ayuntamiento de Madrid y ahora coordinador de gestión de Ifema, sufrió un accidente de moto en la curva de salida de la carretera M-500 hacia Pozuelo y Majadahonda, que le causó traumatismos craneoencefálico y torácico.



Cobo ingresó en el hospital La Paz, donde recibió el alta dos semanas después, y se reincorporó al trabajo el 27 de septiembre de ese año. El que fuera 'número 2' de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio madrileño contó que había sido su primer accidente de moto y afirmó que "la moto tiene un riesgo que no tiene el coche" porque "el chasis es el cuerpo".