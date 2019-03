Ultraderechistas cercan el acto de Podemos en Zaragoza, increpan a los asistentes y agreden a la presidenta de las Cortes de Aragón

Medio millar de personas convocadas, entre otros, por el grupo ultra de Zaragoza 'Movimiento Aragonés Social', han cercado el pabellón donde se reunían 400 cargos públicos en un acto de Podemos.

Los políticos han tenido que salir escoltados, después de esperar varios minutos dentro del recinto, con momentos de tensión e insultos. Desde Podemos defienden que el dispositivo policial era escaso, de hecho Irene Montero no habría dado su discurso final porque estaba pidiendo a Interior que aumentara la seguridad.

"La extrema derecha en la puerta intentando intimidarnos. A ver si os enteráis, que no tenim por. Queremos democracia" ha asegurado Irene Montero en su Twitter. "De momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la Policía Nacional. Están todos buscando urnas y papeletas en Cataluña" reivindicaba Alberto Garzón durante la estancia en el pabellón siglo XXI de Zaragoza.

Desde Interior han defendido la proporción del dispositivo asegurando que el único incidente ha sido el botellazo la presidenta de las Cortes de Aragón. "Se ha arrojado un objeto dirigido hacia mí que me ha impactado. He interpuesto la correspondiente denuncia por la agresión sufrida" ha explicado Violeta Barba, la presidenta de las Cortes.

Cuando los cargos públicos comenzaban a abandonar el acto, la portavoz en el Congreso de Podemos, Irene Montero, ha hablado para laSexta y ha expresado su malestar por la actuación del Gobierno en la gestión de la tensión vivida en el pabellón de Zaragoza.

Por su parte, Garzón también lamenta que Interior no haya podido garantizar la seguridad de los cargos públicos, algo que califica de "surrealista" en pleno siglo XXI. Sobre los manifestantes afirma que "están convocados por los mismos que dan comida sólo a españoles, por lo que se merecen la etiqueta de nazis".