Chaves defiende a Magdalena Álvarez, afirma que "no tuvo nada que ver con los ERE"

El diputado nacional y expresidente andaluz, Manuel Chaves, ha manifestado que está "convencido" de que cuando Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía "no tuvo nada que ver con el tema de los ERE" y ha dicho que "no" cree que el presidente de la Junta y exresponsable de esa misma Consejería pueda ser finalmente imputado.



En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Chaves ha reaccionado así a la decisión de la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, de imputar a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza.



El socialista ha afirmado que desconoce las razones de la imputación y ha previsto que será por su razón de consejera de Economía y Hacienda de la Junta.



En cualquier caso, Chaves ha dicho que la "imputación no significa absolutamente nada" y no supone "ninguna implicación". "Estoy convencido de que cuando fue consejera de Hacienda no tuvo nada que ver con el tema de los ERE", ha enfatizado.



Preguntado por si cree que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que también fue consejero de Economía y Hacienda, pudiera ser imputado, ha señalado con rotundidad que "no" lo cree.