EL CGPJ decide el futuro del juez Ruz en la instrucción del 'caso Gürtel'

El juez Ruz cada vez tiene más complicado seguir con la investigación de los casos Gürtel y Bárcenas, al menos en solitario. Indignación entre la oposición porque si no hay sorpresas, esta tarde el Consejo General del Poder Judicial, va a sacar su plaza a concurso. Así que su estancia en la Audiencia Nacional puede tener fecha de caducidad.

La margarita se termina de deshojar en esta mesa del Consejo General del Poder Judicial. Lo más probable, tanto que se da casi por seguro, es que decidan sacar a concurso la plaza que ahora ocupa el juez. En ese caso, en marzó habrá nuevo titular y para Ruz habrá un dilema. Tendrá que decidir si se marcha y sus investigaciones pasan al siguiente o si acepta quedarse como un juez de refuerzo apoyando al nuevo.

En este caso, no está claro que a Ruz le dejen seguir instruyendo sus grandes causas como Gürtel o los papeles de Bárcenas. Los casos que más han revolucionado al PP. Precisamente, su último auto terminó con la dimisión de una ministra, Ana Mato.

Por eso, el PSOE denuncia que el PP y el Gobierno está presionando para perder de vista a Ruz cuanto antes. Los populares entonan el yo no tengo nada que ver. Pero la continuidad o no de Ruz tiene más intríngulis político. Entre los cinco que tienen que decidir si se queda o no, hay tres personas nombradas por el PP y dos por el PSOE.

Para la oposición, esto es el colmo de la injusticia. No obstante, aunque es remota, aún hay una posibilidad de que Ruz pueda investigar un poco más. La ley permite ampliar la interidad de Ruz hasta junio aunque así tendría siete meses para seguir escrbiendo autos.