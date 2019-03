Confusión en los centros de salud de Madrid sobre la atención a los inmigrantes sin papeles

LOS PROFESIONALES ESTÁN CONFUSOS

Caos total en los centros de salud madrileños, que no saben qué atención dar a los inmigrantes sin papeles. Por un lado está la circular de la comunidad, que obliga a que sean atendidos completamente, como cualquier otro madrileño. Pero por otra parte, los profesionales están confusos. No hay registro y sin la tarjeta sanitaria no pueden hacer recetas, así que nos encontramos con centros que atienden y otros no.