Celos en el Gobierno por la acumulación de poder de Soraya Sáenz de Santamaría

'SORAYOS' CONTRA 'ALTERNATIVOS' EN GÉNOVA 13

Según cuenta 'El País', la concentración de poder de Soraya Sáez de Santamaría habría levantado los recelos de varios ministros. Con la llegada de Alfonso Alonso, la vicepresidenta ha creado un núcleo duro que no gusta demasiado a algunos miembros del Gobierno. No cita nombres, pero sí una frase de esos no afines: una conspiración de vez en cuando no hace daño a nadie.