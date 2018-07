CDC no contempla un candidato alternativo a Artur Mas para una investidura

La dirección de la CUP ha decidido vetar a Mas como president en un pleno de investidura en el Parlament en el que la formación antisistema era clave para lograrlo, por lo que los cuperos han pedido públicamente a Junts pel Sí (JxS) -grupo que aglutina a CDC, ERC y diversos independientes- que "mueva ficha", es decir, que proponga otro candidato.

"No hay candidato alternativo. No es una cuestión de personas, es lo que representa", han asegurado fuentes convergentes, que afrontan así un escenario de elecciones anticipadas en Cataluña, ante las que Mas sería de nuevo cartel electoral si éste no da un paso atrás y antes del 10 de enero cede la investidura a otro dirigente, como la vicepresidenta Neus Munté.

En todo caso, Mas había dicho por activa y por pasiva que él era el único candidato posible a la Presidencia de la Generalitat y ERC lo había avalado, por lo que un cambio de escenario parece difícil.

Por su parte, ERC ha convocado para mañana a su ejecutiva nacional para analizar la situación y su máximo líder, Oriol Junqueras, se ha limitado a enviar un mensaje en Twitter sin grandes concreciones. "Jamás nos cansaremos, jamás abandonaremos, jamás nos rendiremos. No lo hemos hecho nunca. Y jamás lo haremos. ¡Seguimos!", ha enfatizado Junqueras en alusión a su apuesta por el proceso independentista.