Cayo Lara afirma que el discurso de Rajoy es "la segunda parte de 'Operación Palace'"

PORQUE "NO SABÍAMOS SI ESTÁBAMOS EN LA REALIDAD O LA FICCIÓN"

El líder de IU ha aludido a 'Operación Palace', mockumentary de Jordi Évole sobre un falso golpe de Estado, para explicar el optimista discurso de Mariano Rajoy sobre crecimiento macroeconómico. El político de Ciudad Real ha reflexionado: "Algunos hemos tenido la sensación de que estábamos en la segunda parte de la 'Operación Palace', no sabíamos si estábamos en la ficción o en la realidad. Por tanto no todos pensamos que no todos los ciudadanos pueden estar equivocados, que probablemente no están fuera de la realidad, y que por tanto lo que está fuera de la realidad es el discurso que ha hecho usted".