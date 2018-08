Cataluña, migraciones, el PP... los titulares de la comparecencia de Pedro Sánchez en la que insistió en agotar la legislatura

Tan sólo dos meses de Gobierno y Pedro Sánchez hace balance lanzando un mensaje a navegantes y recordando que no piensa convocar elecciones anticipadas: "Tenemos una hoja de ruta clara definida hasta el final de la legislatura".

Ante la crisis política en Cataluña, Sánchez pide lealtad constitucional al nuevo PP de Pablo Casado requiriéndoles que sean "tan leales en el tema de Cataluña como lo fue el PSOE al Gobierno de España de entonces". También aprovechó para tranquilizar al Gobierno catalán asegurando que no se recurrirá a más vías judiciales.

En el tema de la inmigración, recurrente estos días, el presidente piensa que es con su Gobierno cuando ha comenzado la política migratoria: "Es algo que ya se venía detectando por parte del anterior Gobierno pero no puso ni atención ni recursos materiales y económicos".

Insiste además en que él no gobierna a golpe de encuestas, y es que pese a que el CIS desvelaba que el PSOE ganaría unas elecciones de celebrarse ahora mismo, recuerda que no lo hizo cuando estaba en la oposición y que no lo hará estando de presidente.

Además, también ha desvelado que no habrá exhumación de los restos de Franco de momento, pero que sí va a ser muy pronto: "Si hemos esperado 40 años, podemos esperar unas semanas o días". Lo previsible es que esto se haga en el próximo Consejo de Ministros del 24 de agosto.