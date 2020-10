Cataluña obligará a los comercios que abren 24 horas a cerrar a las 22 para evitar la venta de alcohol a los jóvenes. Así lo ha anunciado el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una entrevista en la que ha señalado que el objetivo es contener el avance del coronavirus sin "llegar al toque de queda".

Y es que desde el Govern consideran que los brotes se están dando, sobre todo, en botellones y reuniones sociales entre los jóvenes. Ya este verano, a finales del mes de julio, la Generalitat prohibió el botellón con sanciones de hasta 15.000 euros.

Sàmper ha reconocido en declaraciones a 'Ràdio 4', recogidas por 'Europa Press', que hay gente que no tiene voluntad de hacer caso de las medidas, ha dicho que es fácil engañar a la policía pero no al virus, y ha avisado: "Si con la terapia no salimos adelante, seremos más restrictivos, que es lo que no queríamos hacer".

En este sentido, ha apuntado que intentarán no llegar a esa dureza, pero ha advertido que "hay la posibilidad del estado de alarma" en el caso de necesitar implementar restricciones a la libre circulación, tras lo que ha instado a que la ciudadanía demuestre que saben hacer las cosas bien.

Si con la terapia no salimos adelante, seremos más restrictivos, que es lo que deberíamos hacer"

Sobre si se regulará el acceso a parques naturales tras el incremento de visitantes este fin de semana al Parque del Montseny, Sàmper ha explicado que es una competencia de las diputaciones y ha pedido que no se vuelvan a ver las imágenes de este fin de semana: "No es sostenible, ni para nosotros, ni para el Montseny"

Hace tan solo tres días, el pasado viernes, el Govern ordenó el cierre de bares y restaurantes durante dos semanas para frenar la expansión del COVID-19. Asimismo, las reuniones sociales se han limitado a seis personas y las clases telemáticas de la Universidad se han suspendido.

Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, este domingo se registraron 2.835 nuevos contagios y 16 fallecimientos. Además, 115 pacientes fueron hospitalizados en planta y nueve, en UCI. En la actualiad, hay 1.431 ingresados, 213 en estado grave.