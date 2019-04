Casado anuncia que el PP recurrirá ante el Constitucional los "decretos abertzales" de Sánchez

Pablo Casado asegura que el PP va a recurrir ante el Constitucional los decretos sociales de Pedro Sánchez que la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles.

Durante una intervención ante los candidatos del PP de Gran Canaria, el máximo dirigente de los populares ha lamentado que se trata de "la primera vez en 40 años que los abertzales presumen de ser socios de un Gobierno de España". "Me causa sorpresa y estupor", insistió. Casado se refiere al apoyo de EH Bildu a los decretos.

"Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a coste de nuestros impuestos", ha explicado.

Sánchez responde a Casado

El presidente del Gobierno se ha preguntado por qué para el PP y Ciudadanos "lo que son buenas noticias para los españoles, son malas noticias para ellos". "El debate es si el PP y Ciudadanos apoyan o no que se recupere el subsidio para mayores de 52 años que están desempleados", ha añadido. Sánchez ha insistido en que el compromiso de su Gobierno con los más desfavorecido "va a continuar hasta el último minuto de esta legislatura". Y ha anunciado que el Consejo de Ministros del viernes para a aprobar un plan de lucha contra el paro de larga duración.

En 'Al Rojo Vivo' han recordado unas declaraciones de Javier Maroto, cuando en 2011, siendo alcalde de Vitoria, pedía dialogar con todos, incluido Bildu.

Ahora fuentes del PP matizan que el apoyo de Bildu en Vitoria fue en cuestiones puntuales, y que si hoy hablan de decretos "abertzales" es porque, a su juicio, se ha traspasado una línea roja "y por eso hemos subido el tono". Sobre los reproches del presidentes este jueves, aseguran que "por supuesto" que no se oponen a las ayudas o a subir los permisos de paternidad, "pero sí al modo en el que lo han hecho".

Arnaldo Otegi, el coordinador general de EH Bildu, ha respondido a las críticas del PP asegurando, en un video, que en la próxima legislatura van a ser decisivos: "Vamos a ser más y más decisivos". "Cuando EH Bildu es decisiva con su voto, se le hace frente a la derechona", ha dicho. Ha asegurado que serán decisivos "para defender el derecho de autodeterminación" del País Vasco.

Entre los seis reales decretos aprobados están el que incluye medidas de igualdad en los permisos de paternidad y el de apoyo a los parados mayores de 52 años. También otros sobre el plan de contingencia ante el Brexit, el de igualdad y el que contempla inversiones para los Ayuntamientos y las comunidades.