Carmena destaca que lo peor de sus 100 días de gobierno es estar "huérfana" en los medios de comunicación

"Creo que lo hemos hecho bien", ha declarado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recordando, por ejemplo, que se han conseguido "plenos pacíficos en los que se ha evitado la confrontación" y donde se han producido "muchos consensos y la resolución de muchos problemas".

También ha hecho autocrítica. "Claro que lo podemos mejorar", ha señalado. Y si algo le genera más inquietud es "la relación con los medios de comunicación". "Me he llevado una gran sorpresa, no diría desilusión, porque los partidos tradicionales tienen medios de comunicación que les apoyan pero nosotros somos huérfanos", ha lanzado.

Ha defendido que "el lenguaje de la verdad puede ser el lenguaje del desprestigio", lo que le ha llevado a defender Versión Original, que fue "importante en un momento determinado".