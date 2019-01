Carmena alerta del "antifeminismo visceral" de Vox: "Me preocupa la concepción que tiene de la mujer"

La alcaldesa de Madrid reconoce estar "bastante" preocupada por el hecho de que Vox esté sustentando "fundamentalmente" por hombres y por su "antifeminismo visceral". Manuela Carmena que le preocupa "muchísimo" que "haya un sector en el que parece que ese partido ha dejado de ser minoritario".

"Me preocupa la concepción que tiene de la mujer. Es preocupante y va en contra del desarrollo de los tiempos que haya este antifeminismo visceral. Las mujeres tenemos que insistir en deshacer algo que no tiene sentido", señala. Tras recordar que no es una "experta" en análisis electorales, mantiene que le preocupa "bastante que este partido está sustentado fundamentalmente por hombres".

"El feminismo cuestiona muchos aspectos del poder masculino. A lo mejor estaba latente, y ese partido ha sabido detectar ese malestar masculino que había en la sociedad", añade la alcaldesa de Madrid en su entrevista en 'ABC'.

Sobre el candidato del PP al Ayuntamiento, el actual portavoz del Grupo, José Luis Martínez Almeida, declara que le da igual quién sea y que le parece que se equivocan "con eso de hacer esos discursos de circo". Además, niega que Almeida suponga "renovación sino más bien lo contrario. "Es una persona muy próxima a Esperanza Aguirre y, por tanto, al ala más conservadora del PP, de la que parece que procede inicialmente Vox", concluye.