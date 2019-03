Carmen López, concejal de Castilleja de la Cuesta: "Llego cansada y muy vilipendiada"

POLÉMICA EDIL DEL PUEBLO SEVILLANO

La concejala de Castilleja de la Cuesta, Carmen López, pretende seguir viviendo en Chicago y seguir siendo concejala. De momento, en Ciudadanos ya no está. "Vengo preparada, llego cansada y muy vilipendiada, llevo meses viviendo en doble horario y sería desagradable encontrarme con un numerito", ha afirmado. Además, ha añadido que se habla de ella de una forma que es y que se vulnera su derecho al honor y a la propia imagen. Sobre Ciudadanos ha afirmado que "jamás" se han puesto en contacto con ella y les ha reprochado que no le llamaron "cuando empezaron las campañas de difamación". Acerca de su expulsión de la formación, ha respondido que "en expediente no es firme", que se "incurre en un delito de injurias" y que irá a los tribunales.