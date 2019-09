Carmen Calvo e Íñigo Errejón en un mismo acto, el aniversario de la UGT con presencia de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Quizás un anticipo de lo que no pudo ser con Podemos, aunque la vicepresidenta avisa: "Los demás que se dediquen a lo suyo que nosotros somos los socialistas".

Pero Errejón se presenta como el partido que facilitará un acuerdo: "Estas elecciones nacionales no se deberían estar repitiendo, son unas elecciones absurdas fruto de una irresponsabilidad. Es necesario irrumpir para poner responsabilidad y sentido común, para anteponer los intereses del país a las siglas".

Acuerdo que la UGT quiere que se produzca en la izquierda: "Demos un programa de izquierdas con la izquierda amplia", ha defendido Pepe Álvarez, secretario general.

En otro acto, del Partido Comunista, Iglesias reprocha que no les quieran en el Gobierno: "Lo que caracteriza los últimos cinco años de la política española es la resistencia del poder para que Unidas Podemos forme parte de un ejecutivo en España".

Pero avisa, los gobiernos en solitario ya no serán posibles: "El bipartidismo no va a volver, esa corrupción de dos partidos no va a volver". Y marca diferencia con Más País: "Respetamos que otras formaciones hayan venido a la política para entregar un gobierno a Pedro Sánchez, nosotros estamos dispuestos a gobernar para que la gente note cambios, no para que Sánchez duerma tranquilo".

Las críticas a Errejón llegan también del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en laSexta Noche: "Habla bien, está preparado pero ¿qué historia hay detrás de experiencia de gobierno? Hacer teoría es muy fácil". Señala su falta de experiencia.