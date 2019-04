Carlos Fabra rompe su silencio para atacar al PP: "Rajoy es mal compañero de viaje y a Barberá la admiro"

TAMBIÉN ENSALZA A FRANCISCO CAMPS

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha despachado a gusto en su primera entrevista tras conseguir el tercer grado. Asegura que Rajoy le ha decepcionado por no defenderle lo suficiente, pero no se queda ahí, porque también critica al partido por no defender a Rita Barberá.