TEMEN QUE EL PP ESTÉ INVESTIGANDO SU PASADO COMO ACTIVISTAS

Tras la tormenta desatada contra el concejal Guillermo Zapata, los cargos electos de Ahora Madrid y Podemos toman sus precauciones. Alba López Mendiola, número 21 de la lista y posible sustituta de Zapata en caso de renuncia, no se lo pensó dos veces y borró su cuenta. Menos drástico ha sido el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Ramón Espinar, quien justifica así su decisión de borrar parte de sus tuits: "Claro que he borrado mi timeline. Viendo el percal, cualquier cosa puede ser descontextualizada y yo, hace 4 años, no era cargo público".