Críticas desde el principal partido de la oposición después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiese este viernes a ministros y empresarios prescindir de la corbata para promover el ahorro energético.

Una idea que este sábado se ha topado con el reproche del coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Es de coña que el presidente del Gobierno ayer en el balance de gestión diga 'señores, hay que quitarse la corbata'", ha aseverado el dirigente popular, para quien "esto no es serio".

"No hay corbata que tape el 11% de inflación", ha agregado Bendodo, en alusión al último dato del IPC, apuntando que "ese es el motivo de todo". "A Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso tiene que quitarse la corbata", ha ironizado, asegurando asimismo que "no hay corbata que nos evite su ritmo de creación de impuestos".

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aseverado que "el nudo de la corbata no es el que más aprieta a las familias españolas", sino "el nudo que se hace en el estómago con la inflación o la falta de empleo".

Así lo reiteraba a través de Twitter tras pronunciarse de esta forma en la Escuela de verano del PP de Málaga, donde también ha hecho hincapié en que la inflación es "el gran enemigo del crecimiento económico" y ha aseverado que "quien tiene la capacidad" de hacer algo al respecto es el Gobierno de Sánchez: "Lo que le pedimos al señor Sánchez es que actúe, que haga cosas, que tome decisiones", ha agregado el político del PP.

"Yo creo que no es el nudo de la corbata lo que más le aprieta a las familias andaluzas, es el nudo que se le hace en el estómago a muchas familias cuando su hijo está en paro, cuando su hija está en paro, cuando tiene más de 50 años y no encuentra ninguna oportunidad de empleo", ha sentenciado, para a continuación insistir: "Ese es el nudo verdaderamente que tenemos y que tienen las familias andaluzas y españolas".

Moreno y Bendodo han hecho estas declaraciones después de que, la víspera, Sánchez compareciera sin corbata para hacer su balance del curso político e indicara que ha pedido a ministros y responsables públicos que no utilicen este complemento, una recomendación que extendía al sector privado: así -aseguró- "también estaremos haciendo frente al ahorro energético que es tan necesario en nuestro país".

Unas manifestaciones que se ha encontrado con las críticas del Partido Popular desde el primer momento, también en Twitter, donde la formación lanzaba este viernes un reproche al líder del Ejecutivo: "Sin corbata, pero con Falcon".