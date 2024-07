Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una decisión justificada por su abogado al asegurar que no saben por qué se le está investigando ni el juez lo ha aclarado pese a solicitárselo en reiteradas ocasiones.

Una decisión que no ha gustado en el Partido Popular. Su portavoz, Borja Sémper, ha hablado de españoles "preocupados y abochornados" por su no declaración: "En nombre del PP, empatizamos con todos los españoles que están abochornados y avergonzados por lo que estamos viendo. Llevamos sufriendo durante semanas silencio político del presidente y del Gobierno sobre los graves casos de corrupción que acosan al Gobierno, que apelan a Sánchez y a su mujer".

De hecho, ha cargado con que Begoña Gómez no haya sido vista públicamente en los juzgados: "La prensa ha tenido que estar a una distancia prudencial para proteger absurdamente a la mujer del presidente. Ha acudido con un coche con cristales tintados y ha entrado por un garaje de los juzgados. Es un trato que ningún otro español tiene. Y es un trato preferente".

"También hemos sabido, por boca de su abogado, que ha preparado la defensa en Moncloa. Con la asistencia del presidente. Es vergonzoso. Quien nada teme, tampoco teme a la hora de responder", ha añadido.

Sin embargo, Sémper ha apuntado a que las explicaciones las debe dar el presidente del Gobierno ahora y no su mujer: "Viven en una realidad en la que creen que está permitido no dar explicaciones por la corrupción. Exigimos respuestas. No a Begoña, sino a Sánchez. Esta indignidad no aguanta más. Lo único que alienta son las sospechas".

Además. el portavoz del PP ha justificado que desde su partido se pidan explicaciones: "Es razonable que se exijan explicaciones. Queremos tener toda la información posible para que cuando comparezca de las explicaciones necesarias. El presidente del Gobierno debe comparecer ante los españoles de forma natural. Y si no lo hace, puedo asegurar que comparecerá en el Senado".

"Nosotros no le hacemos oposición a Begoña Gómez. Se la hacemos al presidente del Gobierno, cuyo comportamiento es poco ético", ha concluido.