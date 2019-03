Cañete, sobre la petrolera Ducar: "Es una concesión administrativa, no un contrato"

Miguel Arias Cañete sale al paso de esta forma a las informaciones que apuntan a que la empresa Ducar, en la que participa, tiene relación con la Administración, algo que el ministro ha negado en sus datos al Congreso.

En una entrevista en Antena 3, ha asegurado que la información que él trasladó al Congreso sobre Ducar a la hora de hacer su declaración de bienes y actividades como diputado es "prácticamente" la que la empresa le dio a él cuando le ofreció un puesto de consejero.

"Yo lo que dije es que no contrataba con la Administración, que no hacía contratos, es la información que me dieron cuando me ofrecieron el cargo de consejero, que los clientes de esta empresa eran grandes compañías que almacenan combustible", ha justificado.

Ducar opera con una concesión administrativa del puerto de Ceuta, pero el ministro ha replicado que esa es la base del establecimiento de una empresa y que en un puerto todo son concesiones administrativas. Ducar, ha dicho, "siempre ha estado en un puerto", allí están sus tanques y "cualquiera sabe que tiene una concesión" que además está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha dicho, la empresa operaba en Ceuta y Canarias y es un "negocio muy sencillo", que consiste en que "se coge el combustible, se almacena en un puerto y luego viene un petrolero y se lo lleva, un negocio de almacenamiento puro y duro".