Cañete asegura que Isabel García Tejerina "dará continuidad a su política"

El ministro de Agricultura y candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la secretaria general del Ministerio, Isabel García Tejerina, que le sustituirá en el departamento, "dará continuidad" a la política del ministerio, basada en "cumplir el programa electoral".

En declaraciones a TVE, Arias Cañete se ha referido así al anuncio de que la actual secretaria general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, será la nueva titular del departamento.

Arias Cañete ha asegurado que García Tejerina tiene "una red de contactos espectacular", tiene "mucha mano izquierda para negociar" y "es muy querida en todas las áreas europeas y en los máximos niveles de dirección".

Ha recordado que García Tejerina acompañó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la negociación de las perspectivas financieras para el sector agrario y volvió a España con 47.000 millones de euros para el sector agrario.

También ha señalado que ya le ha transmitido a la futura ministra que en este departamento "no se vive bien" porque "es un ministerio muy grande", "con mucha presencia en el territorio" y "no es un ministerio que tiene su sede en Madrid y reparte competencias a las comunidades autónomas".

La "nueva ministra va a tener muchísimo trabajo, pero lo sabe hacer bien", ha añadido. Preguntado por el traspaso de la cartera, Arias Cañete ha comentado que mañana hay previsto un viaje a Portugal que no sabe si lo hará o no mañana García Tejerina porque "tiene que tomar posesión en el Ministerio" y "luego tiene un consejo informal en Grecia de Agricultura que necesariamente tendrá que ir y a partir de ahora tendrá que formar su propio equipo".

En cualquier caso, se ha mostrado "muy satisfecho" porque siempre cuando hay un cambio de ministro "la gente siempre quiere alterar mucho los equipos y cuando estamos a dos años y medio del principio de la legislatura se trata de cumplir los proyectos bien".

Tras sentir no haber podido terminar el Plan Hidrológico Nacional, Arias Cañete se ha referido a la campaña electoral y ha dicho que hay que explicar "lo que ha costado tener peso en la UE", y se ha referido en concreto al trabajo hecho por el expresidente José María Aznar y a Rajoy.

A su juicio, hay que "recordar el pasado para no cometer" los mismos errores porque el PSOE está proponiendo para Europa las recetas que propuso para España" y "no tenemos que repetir un experimento fallido en la UE".

"Yo sé que los españoles saben que el modelo socialista es un modelo fracasado en la UE y en España. Ese no es el problema, el problema son los españoles que no creen en el socialismo y que han creído en alguna ocasión en el PP, que le han votado, llevarles a votar a este partido", ya que "los indicadores que estamos manejando descartan que la participación esté por encima del 50%".

Preguntado por la información de la semana pasada en la que se aseguraba que no había informado al Congreso de la relación de una empresa suya con la Administración, Cañete ha dicho que "se resucitan los muertos" ahora que es candidato, por lo que "no va a comparecer" ya que ya lo hizo en septiembre y ya "no forma parte del Gobierno".