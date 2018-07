Así intentó Camps frenar la noticia que le señalaba como recaudador de la caja B del PP de Valencia

En una conversación publicada por la cadena Ser, Francisco Camps presiona a Miguel Ángel Campos, periodista de la Ser, para evitar la publicación de una noticia que le sitúa como recaudador de la trama del PP en Valencia y conocer la fuente de la información para defenderse.

El expresidente valenciano comenta que se encuentra "cansado y agotado" de las informaciones de la Gürtel, y le pide al periodista que le diga a quién tiene que llamar para evitar "un lío espectacular". "Lo necesito porque necesito hablar con esta persona al menos, y defenderme", dice Camps.

Sin embargo, Campos insiste en que no puede desvelar las fuentes de su información, a lo que el expresidente le dice: "¿Y exactamente qué te ha dicho, como para que me llames con esta alegría? No lo entiendo".

Posteriormente, el periodista le indica que las informaciones apuntan a que Camps era el recaudador del PP de Valencia, y era el nexo para la caja nacional del partido, y que las informaciones están extraídas de unas grabaciones de Marcos Benavent.

"Entonces, en primer lugar lo que quiero decirte es que lo desmiento categóricamente. Vuelvo a decirte que lo desmiento categóricamente, además en todo el sentido, de principio a fin. Ni recaudar, ni organizar, ni mandar, ni decidir, ni proponer, ni hablar, ni nada de nada. Eso lo puedes decir", pide Francisco Camps.

"Por favor, dile a tu jefe que no diga nada ni haga nada porque todo es mentira. Todo es una enorme falsedad, eso también te lo puedo asegurar. Yo no sé lo que habrá en esas grabaciones, ni ganas de saberlo. Pero es muy importante, te lo pido por favor, que hables con tu jefe. Y si tu jefe quiere, que me llame también", finaliza la conversación el expresidente valenciano.