El PP cambia la ley para evitar las fotos de detenidos

¿DÓNDE QUEDA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN?

El Gobierno del Partido Popular no quiere que veamos la imagen de un imputado detenido. No quiere que se repita la imagen de Rodrigo Rato entrando escoltado, detenido, en un coche. A colectivos como Jueces para la Democracia les llama la atención que esta enmienda se incluya ahora, con el reguero de casos de corrupción afectando a ex altos cargos y políticos. Lo que no concreta el Gobierno es qué medidas tomaría contra quienes difundan esas imágenes.