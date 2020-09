El Gobierno no cierra la puerta a congelar el sueldo de los funcionarios el próximo año. Fuentes del Ejecutivo no lo confirman pero tampoco lo descartan. Recuerdan que no aún no hay proyecto de presupuestos encima de la mesa. Aunque reconocen que los funcionarios han recuperado poder adquisitivo en los últimos meses y que estas cuentas van a ser un auténtico sudoku. Eso dicen.

Ya esta mañana, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, abría esa opción, la de congelar los salarios, lo que ha abierto el debate.

En una entrevista en la Cadena Cope, ha explicado que “en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto en el colectivo de los funcionarios como en el colectivo de los pensionistas”, con lo que "han recuperado" lo perdido en la crisis anterior, y que los indicadores apuntan que la inflación se situará en el entorno del 0%.

"Todos estos elementos serán integrados en la elaboración de los presupuestos" y "las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha afirmado, abriendo así la puerta a que pueda producirse esa congelación el próximo años.

Calviño quiso decir que “un planteamiento que hable de recortes” no se corresponde con las líneas de trabajo del Gobierno e incidió en que son muchas las cuestiones que se tienen que encajar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Prácticamente a la misma hora, en otra entrevista, en Antena 3, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que el Ejecutivo no está estudiando congelar el sueldo de los funcionarios y que esta cuestión no forma parte de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede", ha asegurado tajante cuando se le ha preguntado por ello. También el ministro Escrivá lo ha descartado.