Calatrava demanda a Esquerra Unida por la web 'calatravatelaclava'

Para la defensa del arquitecto, EUPV "con manifiesta mala fe, ha involucrado a Calatrava en una contienda política de la que es ajeno y, para ello, no ha dudado en mancillar su buen nombre y reputación profesional a través de internet y otros medios de comunicación". A lo largo de cerca de cien páginas, la demanda desgrana los argumentos por los que entiende que el contenido de esta web es "injurioso, vejatorio, falso y tendencioso".



Así, los abogados de Calatrava defienden que el propio nombre completo de la web, 'calatravatelaclava. Santiago Calatrava proyectos ruinosos y facturas sin IVA', es "objetivamente injurioso y vejatorio, lesionando por sí mismo el derecho fundamental al honor y a la propia imagen mediante un juego de palabras que, con un humor malicioso, constituye en realidad una injuria dirigida directamente a la descalificacióin immediata, personal y profesional de Don Santiago Calatrava".

Igualmente, los abogados sostienen que EUPV ha animado en Facebook y en Twitter -donde lanzó el hashtag #calatravatelaclava, que llegó a ser trending topic mundial, según apunta- a que los usuarios envíen datos y fotos de proyectos del arquitecto a un correo electrónico. En esta línea, argumentan que la difusión de la página web ha alcanzado repercusión mundial, hasta el punto de que en el buscador Google aparece en el quinto puesto cuando se usa como criterio de búsqueda el nombre del arquitecto.

En relación con esta difusión, apuntan a que el hastag 'calatravatelaclava.com' llegó a ser quinto trending topic mundial en la red social Twitter y la propia web alcanzó el millón de visitas y fue "noticia hasta en The New York Times'". De esta manera, asegura que "sin el nombre" y "sin su fama internacional", la web "no habría alcanzado (ni muchísimo menos) la repercusión nacional e internacional que está teniendo".

#calatravatelaclava llegó a ser trending topic mundial

Niega responsabilidad en sobrecostes

Asimismo, el escrito recoge que las imputaciones sobre los incumplimientos y los sobrecostes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias atribuidos a Calatrava son de las expresiones "más injuriosas, vejatorias y tendenciosas" y añade que, además, EUPV "no aporta ni una sola prueba que acredite las acusaciones vertidas públicamente" contra el autor, ni un documento en la web que acredite "ni siquiera de forma indiciaria" que su representado sea responsable de ellos y sean fruto de su "negligencia, capricho o interés".

Los abogados del arquitecto argumentan que ha dedicado a este trabajo "cerca de 20 años" con más de 50 personas de su estudio involucradas, un proyecto que sufrió en su ejecución "constantes solicitudes de nuevos trabajos, ampliaciones y numerosas modificaciones" que no le son imputables y que "lógicamente incrementaron los costes inicialmente previstos".

Pérdida de trabajo en brasil

En la demanda de Calatrava se incluye además que la "enorme trascendencia internacional" de esta "campaña de vejación y menosprecio" contra el arquitecto "está provocando, entre otras consecuencias, la pérdida de importantes trabajos" como el de la construcción del puente 'Barra da Tijuca' en Brasil. Por ello, se pregunta la representación legal de Calatrava, "cómo valorar que un nuevo 'Puente de Calatrava' no forme parte de los eventos que van a tener lugar en Brasil" con motivo de los Juegos Olímpicos.

Así, en la demanda se reclama el cese del dominio 'calatravatelaclava.com' y la supresión del mismo, así como que la formación "se abstenga de utilizar otros dominios de Internet que contengan la misma o similar expresión injuriosa". Además, reclama a EUPV el pago de una indemnización de 600.000 euros "como mínimo", y las costas del proceso. Mientras, exige el cierre provisional de la web.